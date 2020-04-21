Война на Донбассе: Ермак назвал две красные линии Зеленского в вопросе оккупированных территорий

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Война на Донбассе и вопрос ее завершения неоднократно поднимался в течение первого года президентства Владимира Зеленского. В частности, в прошлом году украинская сторона согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», однако в Офисе президента утверждают, что ослабление позиций Украины невозможно, поскольку глава государства установил две «красные линии» в вопросе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Зеленский установил две «красные линии»: выборов до получения контроля над всем Донбассом и границей не будет, так же не будет никаких компромиссов по изменению Конституции, за исключением реформы децентрализации. Команда президента никогда не откажется от стремления вновь объединить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Отказ от этого — также наша красная линия, — заявил глава ОПУ Андрей Ермак в комментарии для BBC News Украина.

В то же время оппозиционные политики видят в «формуле Штайнмайера» предательство интересов Украины, особенно после последних заявлений Ермака о желании создать консультативный совет с участием подконтрольных России представителей ОРДЛО. В ответ в Офисе Зеленского уверяют, речь идет не о прямых переговорах с террористами ЛНР-ДНР, а о привлечении «обычных граждан». Однако после критики и общественного резонанса власть поставила на паузу создание консультативного совета.

Напомним, в прошлом году широко обсуждалась идея тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о реинтеграции оккупированного Донбасса. Речь шла об изменении последовательности выполнения пунктов минских договоренностей. В частности, проведение выборов в ОРДЛО было предпоследним (12 пунктом плана), а Штайнмайер предложил начать именно с них.

Он выступил за проведение местных выборов в соответствии с Конституцией Украины, а после подтверждения ОБСЕ демократичности процесса волеизъявления — следующим шагом должно было стать вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И одновременно с имплементацией этого закона — вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей. Официальный Киев с 2015 года настаивал на том, чтобы «минские» мероприятия проходили поэтапно, а Россия и марионеточные образования стремились «выполнять» все пункты Минска одновременно.