Елизавете II исполнилось 94 года. Скриншот из видео

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, сегодня празднует свой 94 день рождения. В честь такого праздника пресс-служба Букингемского дворца решила опубликовать трогательное видео, на котором запечатлена королева в детстве.

На коротком видео, которое длится чуть больше минуты, заснято детство будущей королевы. Она, как и все девочки, игралась с куклами, бегала на детской площадке и дурачилась с другими детьми. Видео опубликовано на официальной странице The Royal Family в Instagram.

На кадрах видно, как маленькая Елизавета катается на качели, бегает со своей младшей сестрой Маргарет и даже танцует с ней. Также на видео запечатлены моменты, как будущую королеву учат кататься на лошади. Именно верховая езда в дальнейшем стала одним из любимых хобби королевы.

Елизавета II официально занимает трон 67 лет. Ее правление началось в 1952 году, когда королеве было 25 лет. Свои детство и юность она провела в Букингемском дворце, где получила первоклассное гуманитарное образование. Уже в 10 лет она стала «предполагаемой наследницей» престола. После смерти Георга V его сын Эдуард VIII продержался у власти лишь 10 месяцев и отрекся от трона ради брака. Тогда королем стал отец девочки.

Когда грянула Вторая мировая война, 13-летняя девочка обратилась по радио к детям, пострадавшим от бедствий. Спустя три года она нанесла самостоятельный визит в полк гренадеров, а в 1945-м прошла пятимесячную подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта, став таким образом первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.

В 1947 году она вышла замуж, а в 1953 состоялась торжественная коронация Елизаветы II после того, как ее отец умер от рака.

Напомним, в этом году королева Елизавета II впервые отметит день рождения без салюта. Монарх считает неуместным праздничный салют во время пандемии коронавируса.