Єлизаветі II виповнилося 94 роки. Скріншот із відео

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Єлизавета II, королева Великої Британії, сьогодні святкує свій 94-й день народження. На честь такого свята прес-служба Букінгемського палацу вирішила опублікувати зворушливе відео, на якому зображена королева в дитинстві.

На короткому відео, яке триває трохи більше хвилини, зафільмоване дитинство майбутньої королеви. Вона, як і всі дівчатка, гралася з ляльками, бігала на дитячому майданчику і пустувала з іншими дітьми. Відео опубліковано на офіційній сторінці The Royal Family в Instagram.

На кадрах видно, як маленька Єлизавета катається на гойдалці, бігає зі своєю молодшою ​​сестрою Маргарет і навіть танцює з нею. Також на відео відображені моменти, як майбутню королеву вчать кататися на конях. Саме верхова їзда у подальшому стала одним із найулюбленіших хобі королеви.

Єлизавета II офіційно займає трон 67 років. Її правління почалося в 1952 році, коли королеві було 25 років. Своє дитинство і юність вона провела в Букінгемському палаці, де отримала першокласну гуманітарну освіту. Уже у 10 років вона стала спадкоємицею престолу. Після смерті Георга V його син Едуард VIII протримався при владі лише 10 місяців і відрікся від трону заради шлюбу. Тоді королем став батько дівчинки.

Коли грянула Друга світова війна, 13-річна дівчинка звернулася по радіо до дітей, які постраждали від лих. Через три роки вона здійснила самостійний візит до полку гренадерів, а в 1945-му пройшла п’ятимісячну підготовку як механік-водій санітарного автомобіля і отримала звання лейтенанта, ставши першою жінкою з королівської сім’ї, що служила в армії.

У 1947 році вона вийшла заміж, а в 1953 відбулася урочиста коронація Єлизавети II після того, як її батько помер від раку.

Нагадаємо, цього року королева Єлизавета II вперше відсвяткує день народження без салюту. Монарх вважає недоречним святковий салют під час пандемії коронавірусу.