Рада може зібратися на кілька засідань за день: коли і що розглядатимуть нардепи. Фото: Інформатор

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Верховна Рада проведе позачергове засідання цього тижня, ймовірно, в п’ятницю, 24 квітня.

Заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поінформувала, що завтра нардепи не збиратимуться, а розглядають варіанти проведення позапланової сесії у четвер або п’ятницю, але більше схиляються до останнього. Коментар нардепа приводить «Укрінформ».

За словами Кравчук, в один день нардепи можуть провести навіть кілька позачергових засідань — з ініціативи глави держави, а також парламентських фракцій та груп.

При цьому «слуга» заявляє, що на поточному тижні Рада не перейде до розгляду в другому читанні проекту закону № 2571-д про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (так званий антиколомойський закон). Спочатку нардепам необхідно відхилити постанови, що блокують підписання закону № 1043 про зміни до регламенту ВР, який, у свою чергу, потрібен для прискореного розгляду 16 тис. поправок, поданих депутатами до банківського законопроекту.

Лише після відхилення вказаних постанов спікер парламенту і президент зможуть підписати «антиспамові» зміни до регламенту. Потім має відбутися ще одне позачергове засідання Ради, на якому нардепи запустять прискорену процедуру розгляду банківського законопроекту (спочатку в профільному комітеті, а після — в парламенті).

У березні Верховна Рада змінила свій календарний план через епідемію коронавірусу та зумовлений нею карантин в Україні: всі пленарні сесії скасували, нардепів відправили працювати у комітети в онлайн-форматі, а очно їх збирають лише на позачергові засідання для розгляду екстрених питань.

Деякі нардепи не відвідують засідання, оскільки підхопили коронавірус. Першим про своє інфікуванні заявив депутат Сергій Шахов, а останнім — Вадим Новинський.