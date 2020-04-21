Рада может собраться на несколько заседаний за день: когда и что рассмотрят нардепы. Фото: Информатор

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Верховная Рада проведет внеочередное заседание на этой неделе, вероятно, в пятницу, 24 апреля.

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук проинформировала, что завтра нардепы собираться не будут, а рассматривают варианты проведения внеплановой сессии в четверг или пятницу, но больше склоняются к последнему. Комментарий нардепа приводит «Укринформ».

По словам Кравчук, в один день нардепы могут провести даже несколько внеочередных заседаний — по инициативе главы государства, а также парламентских фракций и групп.

При этом «слуга» заявляет, что на текущей недели Рада не приступит к рассмотрению во втором чтении проекта закона № 2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый антиколомойский закон). Сначала нардепам необходимо отклонить постановления, блокирующие подписание закона № 1043 об изменении регламента ВР, который, в свою очередь, нужен для ускоренного рассмотрения 16 тыс. поправок, поданных депутатами к банковскому законопроекту.

Только после отклонения указанных постановлений спикер парламента и президент смогут подписать «антиспамовые» изменения в регламент. Затем должно состояться еще одно внеочередное заседание Рады, на котором нардепы запустят ускоренную процедуру рассмотрения банковского законопроекта (сначала в профильном комитете, а после — в парламенте).

В марте Верховная Рада изменила свой календарный план из-за эпидемии коронавируса и последовавшего за этим карантина в Украине: все пленарные сессии отменили, нардепов отправили работать в комитеты в онлайн-формате, а очно их собирают лишь на внеочередные заседания для рассмотрения экстренных вопросов.

Некоторые нардепы не посещают заседания, поскольку подхватили коронавирус. Первым о своем инфицировании заявил депутат Сергей Шахов, а последним — Вадим Новинский.