Пожары в лесах Житомирщины: Нацгвардия гоняется за диверсантами-поджигателями на дронах, скриншот видео

https://racurs.ua/n137036-nacgvardiya-na-jitomirschine-gonyaetsya-za-diversantami-podjigatelyami-na-dronah-video.html

Ракурс

Пожары в лесах Житомирщины стали причиной проведения спецоперации Национальной гвардии.

В регионе развернули пять мобильных беспилотных авиационных комплексов. Бойцы Нацгвардии гоняются за диверсантами-поджигателями на дронах. Соответствующее видео силовики обнародовали в сети.

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и проводит аэроразведку зоны отчуждения ЧАЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей, — говорится в сообщении этого силового ведомства.

Камеры беспилотных авиакомплексов ищут новые очаги возгорания и диверсионные группы, которые, вероятно, осуществляют поджоги.

Как рассказали в видео офицеры НГУ, во время мониторинга нацгвардейцы ищут и других правонарушителей — сталкеров, которые незаконно находятся в закрытой зоне вокруг ЧАЭС. Информацию, которую получают из дронов, передают в Нацполицию и ГСЧС.

Вчера «Ракурс» сообщал, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами в Чернобыле. В воскресенье, 19 апреля, в Чернобыльской зоне обнаружили четыре места поджога.

Между тем пожары на Житомирщине, которые на прошлой неделе вызвали смог в Киеве, по состоянию на утро 21 апреля еще не удалось полностью локализовать.