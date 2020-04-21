Пожежі в лісах: Нацгвардія на Житомирщині ганяється за диверсантами-паліями на дронах, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n137036-nacgvardiya-na-jytomyrschyni-ganyaietsya-za-dyversantamy-paliyamy-na-dronah-video.html

Ракурс

Пожежі в лісах Житомирщини стали причиною проведення спецоперації Національної гвардії.

В регіоні розгорнули п’ять мобільних безпілотних авіаційних комплексів. Бійці Нацгвардії ганяються за диверсантами-паліями на дронах. Відповідне відео силовики оприлюднили у мережі.

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження і проводить аеророзвідку зони відчуження ЧАЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей, — йдеться у повідомленні цього силового відомства.

Камери безпілотних авіакомплексів шукають нові осередки займання і диверсійні групи, які, ймовірно, здійснюють підпали.

Як розповіли у відео офіцери НГУ, під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників — сталкерів та дигерів, які незаконно перебувають у закритій зоні навколо ЧАЕС. Інформацію, яку отримують з дронів, передають у Нацполіцію та ДСНС.

Учора «Ракурс» повідомляв, що Нацгвардія почала антидиверсійну операцію у зв’язку з лісовими пожежами в Чорнобилі. У неділю, 19 квітня, в Чорнобильській зоні виявили чотири місця підпалу.

Тим часом пожежі на Житомирщині, які минулого тижня спричинили смог у Києві, станом на ранок 21 квітня ще не вдалося повністю локалізувати.