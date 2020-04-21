У Києві педофіл розбещував дев’ятьох дівчат. Фото: zakon.kz

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Ракурс

Національна поліція України встановила, що 41-річний киянин, якого підозрюють у розбещенні 10-річної дитини, загалом вчинив понад 40 злочинів сексуального характеру за участю неповнолітніх.

Його жертвами стали дев’ятеро дівчат віком від 9 до 16 років. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Інформацію про нові злочини правоохоронці отримали під час досудового розслідування щодо вчинення чоловіком злочину, жертвою якого стала 10-річна дівчинка. Правоохоронці встановили ще вісьмох жертв. Усі вони були неповнолітні, з ними підозрюваний знайомився в інтернеті.

Зазначається, що чоловік заводив з дівчатами дружні стосунки, після чого надсилав їм фото інтимного характеру та просив, щоб неповнолітні надсилали свої особисті та відверті фото. Деяким із них він пропонував зустрітися, а під час зустрічей «цілував їх та вчиняв інші розпусні дії».

Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні 43 епізодів злочинів за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2−5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

Як писав «Ракурс», чоловіка затримали у листопаді минулого року. Його підозрювали у розбещені 10-річної дівчинки. Зловмисник хотів скористатися беззахисністю дитини для задоволення своїх сексуальних потреб, але дівчинці вдалося вирватися і втекти.