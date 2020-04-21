В Киеве педофил развратил девять девушек. Фото: zakon.kz

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Ракурс

Национальная полиция Украина установила, что 41-летний киевлянин, которого подозревают в развращении 10-летнего ребенка, в целом совершил более 40 преступлений сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Его жертвами стали девять девушек в возрасте от 9 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Информацию о новых преступлениях правоохранители получили во время досудебного расследования о совершении мужчиной преступления, жертвой которого стала 10-летняя девочка. Правоохранители установили еще восьмерых жертв. Все они были несовершеннолетние, с ними подозреваемый знакомился в интернете.

Отмечается, что мужчина заводил с девушками дружеские отношения, после чего присылал им фото интимного характера и просил, чтобы несовершеннолетние прислали свои личные и откровенные фото. Некоторым из них он предлагал встретиться, а во время встреч «целовал их и совершал другие развратные действия».

Мужчине объявили о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2−5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Как писал «Ракурс», мужчину задержали в ноябре прошлого года. Его подозревали в развращении 10-летней девочки. Злоумышленник хотел воспользоваться беззащитностью ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, но девочке удалось вырваться и убежать.