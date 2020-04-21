Новости Украины: команда Зеленского назвала 12 побед первого года президентства

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Владимир Зеленский в прошлом году 21 апреля в ходе второго тура президентских выборов победил с большим преимуществом своего оппонента Петра Порошенко. Сегодня команда Зеленского подвела итоги и обнародовала перечень положительных изменений, которые произошли в Украине на протяжении последних 12 месяцев.

12 побед президентства Зеленского команда действующего президента опубликовала в соцсетях Телеграмм и Фейсбук. В частности, речь идет о открытии рынка земли, возможности «избавиться» от министра, которому не под силу справиться с работой. Также в команде Зеленского отрицают наличие диктатуры в пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и напоминают об отмене депутатской неприкосновенности.

Кроме этого, заслугой украинского лидера считается возвращение политзаключенных, отставка генпрокурора «без звонка из Вашингтона» и ответственность премьера за высокие зарплаты чиновников.

Также в команде президента напомнили, что Зеленский давал пресс-конференцию для СМИ в течение 14 часов, а ныне записывает обращения к людям чаще мэров некоторых городов.

Позитив команда Зеленского видит и в желании: государства — оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан Украины, министра — добровольно уйти на карантин (речь идет о событиях в Новых Санжарах и экс-главе МОЗ Зоряне Скалецкий — ред.), а президентской партии — отказаться от госфинансирования.

Реализован целый блок законодательных инициатив относительно экономических преобразований… Далее у нас пойдут вопросы финансовой амнистии для предпринимателей, развития бизнеса, упрощенного доступа к кредитам и тому подобное. А еще — антикоррупционная, судебная, прокурорская реформы… Наша задача — за четыре года, оставшиеся этой каденции, приложить максимальные усилия, чтобы откат уже был невозможен. Польше и другим странам социалистического блока удалось сделать это еще в девяностые. Мы сейчас преодолеваем тот же путь, — заявил представитель фракции «Слуга народа», вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

В то же время он признал, что у команды власти «были мелкие ошибки и просчеты», но отрицает наличие серьезных коррупционных скандалов.