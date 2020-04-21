Новини України: команда Зеленського назвала 12 перемог першого року президентства

https://racurs.ua/ua/n137034-rynok-zemli-i-vidstavka-genprokurora-komanda-zelenskogo-nazvala-peremogy-pershogo-roku.html

Ракурс

Володимир Зеленський торік 21 квітня під час другого туру президентських виборів здолав з великою перевагою свого опонента Петра Порошенка. Сьогодні команда Зеленського підбила підсумки та оприлюднила перелік позитивних змін, які сталися в Україні впродовж останніх 12 місяців.

12 перемог президентства Зеленського команда чинного президента опублікувала у соцмережах Телеграм та Фейсбук. Зокрема, йдеться про запровадження ринку землі, можливість «позбутися» міністра, якому не до снаги впоратися з об'ємом роботи. Також у команді Зеленського заперечують наявність диктатури у пропрезидентській фракції «Слуга народу» у Верховній Раді та нагадують про скасування депутатської недоторканності.

Окрім цього, заслугою українського лідера вважається повернення полонених, відставка генпрокурора «без дзвінка з Вашингтону» та покарання прем'єра за високі зарплати чиновників.

Також у команді президента нагадали, що Зеленський давав прес-конференцію для ЗМІ впродовж 14 год, а нині звертається до людей частіше за мерів деяких міст.

Позитив команда Зеленського вбачає й у бажанні держави оплатити десятки літаків, щоб повернути додому громадян України, міністра добровільно піти на карантин (йдеться про події у Нових Санжарах і екс-главу МОЗ Зоряну Скалецьку — ред.), а президентської партії — добровільно відмовитися від держфінансування.

Реалізовано цілий блок законодавчих ініціатив щодо економічних перетворень… Далі в нас підуть питання фінансової амністії для підприємців, розвитку бізнесу, спрощеного доступу до кредитів тощо. А ще — антикорупційна, судова, прокурорська реформи… Наше завдання — за чотири роки, що залишилися цій каденції, докласти максимальних зусиль, аби відкат вже був неможливий. Польщі та іншим країнам соціалістичного блоку вдалося зробити це ще у 90-і. Ми зараз долаємо той самий шлях, — заявив представник фракції «Слуга народу», віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.

Водночас він визнав, що у команди влади «були дрібні помилки і прорахунки», але заперечив наявність потужних корупційних скандалів.