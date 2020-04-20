Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/ua/n136995-pojeji-v-lisah-nacgvardiya-rozpochala-antydyversiynu-operaciu-avakov-foto.html

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Національна гвардія розпочала антидиверсійну операцію через підпали в лісах.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі, — зазначив міністр.

За словами Авакова, під час контрольного обльоту, який здійснювався у неділю ввечері у Чорнобильській зоні, були виявлені чотири «феномени» на площі близько 100 кв. м.

Фото одного з таких займань він опублікував у Фейсбуці.

Але які ж негідники… тисячі наших не сплять на пожежі цілодобово, хапають пил і радіацію… а хтось з-за рогу… ох попадетесь, — зазначив Аваков.

Міністр запевнив, що паліїв знайдуть і лише штрафом для них це все не завершиться.

Також Аваков закликав усіх «хто має в своєму розпорядженні будь-яку інформацію», телефонувати до поліції.

Нагадаємо, вчора Аваков заявив, що розглядаються дві версії виникнення пожеж у Житомирській області.