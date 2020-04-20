Нацгвардия начала антидиверсионную операцию, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/n136995-pojary-v-lesah-nacgvardiya-nachala-antidiversionnuu-operaciu-avakov-foto.html

Ракурс

Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, — отметил министр.

По словам Авакова, во время контрольного облета, который осуществлялся в воскресенье вечером, в Чернобыльской зоне были обнаружены четыре «феномена» на площади около 100 кв. м.

Фото одного из таких возгораний он опубликовал в Фейсбуке.

Но какие ж негодники… тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию … а кто-то из-за угла … ух попадетесь, — отметил Аваков.

Министр заверил, что поджигателей найдут и только штрафом для них это все не закончится.

Также Аваков призвал всех «кто располагает какой-либо информацией», звонить в полицию.

Напомним, вчера Аваков заявил, что рассматриваются две версии возникновения пожаров в Житомирской области.