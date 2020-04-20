Пожар в Чернобыле: локализован один из четырех очагов

В зоне отчуждения продолжается борьба с огнем, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n136992-pojar-v-chernobyle-lokalizovan-odin-iz-chetyreh-ochagov.html

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В Зоне отчуждения локализован один из четырех очагов возгорания.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своем Твиттере по результатам облета зоны пожаров.

Кроме того, по словам Авакова, локализованы два из четырех очагов возгорания в Житомирской области.

При этом не очень хороший на сегодня прогноз относительно ветра — до 20 м/с — это сильный ветер, — подчеркнул Аваков.

Также министр опубликовал карту очагов возгорания в Житомирской области.

Пресс-служба МВД сегодня утром сообщала, что в Зоне отчуждения сохраняются четыре очага возгорания — в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки, где тлеют пеньки, остатки древесины и двух торфяников.

В ведомстве уверяют, что угрозы объекту Укрытие и хранилищам радиационных отходов нет.

Напомним, Авакова недавно назвал две версии возникновения пожаров на Житомирщине.