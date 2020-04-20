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Ракурс
В зоне отчуждения продолжается борьба с огнем, фото: ГСЧС

Пожар в Чернобыле: локализован один из четырех очагов

20 апр 2020, 11:54
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В Зоне отчуждения локализован один из четырех очагов возгорания.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своем Твиттере по результатам облета зоны пожаров.

Кроме того, по словам Авакова, локализованы два из четырех очагов возгорания в Житомирской области.

При этом не очень хороший на сегодня прогноз относительно ветра — до 20 м/с — это сильный ветер, — подчеркнул Аваков.

Также министр опубликовал карту очагов возгорания в Житомирской области.

Карта пожаров в Житомирской области, фото: Арсен Аваков

Пресс-служба МВД сегодня утром сообщала, что в Зоне отчуждения сохраняются четыре очага возгорания — в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки, где тлеют пеньки, остатки древесины и двух торфяников.

В ведомстве уверяют, что угрозы объекту Укрытие и хранилищам радиационных отходов нет.


Карта пожаров: globalforestwatch.org

Напомним, Авакова недавно назвал две версии возникновения пожаров на Житомирщине.

Источник: Ракурс


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