Пожар в Чернобыле: локализован один из четырех очагов

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В зоне отчуждения продолжается борьба с огнем, фото: ГСЧС
Пожар в Чернобыле: локализован один из четырех очаговhttps://racurs.ua/n136992-pojar-v-chernobyle-lokalizovan-odin-iz-chetyreh-ochagov.htmlРакурс
В Зоне отчуждения локализован один из четырех очагов возгорания.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своем Твиттере по результатам облета зоны пожаров.
Кроме того, по словам Авакова, локализованы два из четырех очагов возгорания в Житомирской области.
При этом не очень хороший на сегодня прогноз относительно ветра — до 20 м/с — это сильный ветер, — подчеркнул Аваков.
Также министр опубликовал карту очагов возгорания в Житомирской области.
Пресс-служба МВД сегодня утром сообщала, что в Зоне отчуждения сохраняются четыре очага возгорания — в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки, где тлеют пеньки, остатки древесины и двух торфяников.
В ведомстве уверяют, что угрозы объекту Укрытие и хранилищам радиационных отходов нет.
Напомним, Авакова недавно назвал две версии возникновения пожаров на Житомирщине.