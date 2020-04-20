Пожежа в Чорнобилі: локалізовано один з чотирьох осередків

У Зоні відчуження триває боротьба з вогнем, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n136992-pojeja-v-chornobyli-lokalizovano-odyn-z-chotyroh-oseredkiv-avakov.html

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У Зоні відчуження локалізовано один із чотирьох осередків займання.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у своєму Твіттері за результатами обльоту зони пожеж.

Крім того, за словами Авакова, локалізовано два з чотирьох осередків займання у Житомирській області.

При цьому не дуже хороший на сьогодні прогноз щодо вітру — до 20 м/с — це сильний вітер, — зазначив Аваков.

Також міністр опублікував карту осередків займання у Житомирській області.

Прес-служба МВС сьогодні вранці повідомляла, що в Зоні відчуження зберігаються чотири осередки займання — у селах Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки, де тліють пеньки, залишки деревини та двох торфовищ.

У відомстві запевняють, що загрози об'єкту Укриття та сховищам радіаційних відходів немає.

Нагадаємо, Авакова нещодавно назвав дві версії виникнення пожеж на Житомирщині.