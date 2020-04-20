В Італії триває боротьба з коронавірусом, фото: Health.mil

https://racurs.ua/ua/n136991-stepanov-rozpoviv-koly-povernutsya-vidryadjeni-do-italiyi-likari.html

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Міністр охорони здоров’я розповів, коли повернеться група лікарів, відряджена на два тижні до Італії для обміну досвідом щодо боротьби з коронавірусом.

Термін їхнього відрядження завершувався 18 квітня, однак Італія звернулася до України щодо продовження його ще на тиждень — до 25 квітня. Про це Степанов заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Після погодження цього з нашими фахівцями, які там перебувають, щодо отримання згоди від них, ми продовжили їм відповідне відрядження. Тому повертаються вони 25 квітня, — зазначив міністр.

В Італії на сьогодні зафіксована найбільша кількість смертей інфікованих коронавірусом людей у Європі — понад 23,6 тис. Всього у цій країні виявлено вже майже 179 тис. випадків інфікування.

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня підписав указ про спрямування українських медиків до Італії.

Нагадаємо, у Європі вже померли понад 100 тис. інфікованих коронавірусом людей.