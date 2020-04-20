Випадки коронавірусу в Україні, інфографіка: Центр громадського здоров’я МОЗ України

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої приводить коронавірус SARS-CoV-2, в Україні офіційно підтвердили вже у 5 тис. 710 випадках, серед них 374 дитини та 1 тис. 74 медпрацівники.

За добу зафіксовано 261 новий випадок коронавірусу, з них 16 дітей та 43 медпрацівники. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов.

Госпіталізовано 78 осіб. Зафіксовано ще 10 летальних випадків. Таким чином, в Україні померла вже 151 інфікована коронавірусом людина.

Але хороша новина — 12 пацієнтів, в тому числі три дитини та чотири медичні працівники, одужали, — зазначив міністр.

Загалом за час епідемії в Україні одужали 359 осіб.

Степанов зазначив, що за минулу добу сім областей (Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька) не подали жодної інформації щодо тестувань на коронавірус.

Це неприпустимі речі, тому я вже дав відповідне доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який з’ясовує причини цієї ситуації, — наголосив Степанов.





Нагадаємо, у світі вже зафіксовано понад 2,4 млн випадків коронавірусу.