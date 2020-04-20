У світі триває пандемія коронавірусу

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили вже у понад 2,4 млн людей у світі, з них понад 165,2 тис. померли, майже 625 тис. вилікувалися.

Зокрема, в Європі кількість померлих інфікованих коронавірусом людей перевищила 100 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба Університету Джонса Хопкінса.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано у США — майже 760 тис., з них понад 40 тис. інфікованих померли.

На другому місці — Іспанія з понад 198,6 тис. випадків, понад 20,4 тис. людей померли.

Третю сходинку у цьому сумному рейтингу посідає Італія — майже 179 тис. зафіксованих випадків інфікування коронавірусом, з яких понад 23,6 тис. мали летальний результат.

У Франції зафіксовано 154 тис. випадків коронавірусу (з них майже 20 тис. з летальним результатом), у Німеччині — понад 145,7 тис. випадків інфікування (понад 4,6 тис. інфікованих померли), у Великій Британії — понад 121,1 тис. випадків коронавірусу, з яких понад 16 тис. завершилися смертю інфікованих осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у Китаї заперечують версію про те, що SARS-CoV-2 міг бути штучно створений у лабораторії Уханьського інституту вірусології.