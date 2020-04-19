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Ракурс
За кордоном від коронавірусу вилікувалися 50 українців. Фото: ukranews.com

За кордоном від коронавірусу вилікувалися 50 українців — МЗС (ІНФОГРАФІКА)

19 кві 2020, 22:48
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Міністерство закордонних справ України повідомляє, що за кордоном від коронавірусу вже вилікувалися 50 українців. Одужання українців зафіксовано у 16 країнах світу.

Найбільше українців одужали від коронавірусу в Греції — 22 особи, повідомляє прес-служба МЗС у Facebook.

У Польщі вилікувалися від COVID-19 шестеро наших громадян, у Домініканській Республіці та Японії — по чотири особи, в Італії та Нігерії — по дві особи. У Бельгії, Великій Британії, Єгипті, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії — по одному українцю вилікувалося від коронавірусу.

Семеро наших громадян стали жертвами COVID-19 за кордоном.



На сьогоднішній день за кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця. Найбільше українців перебуває на лікуванні в Італії — 121 особа.

Інформація про українців, які перебувають на лікуванні за кордоном. Фото: МЗСЯк раніше писав «Ракурс», на сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції. Кількість смертей від коронавірусу зросла до 141 особи. Повністю одужали від хвороби 347 пацієнтів.

Джерело: Ракурс


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