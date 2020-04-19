За кордоном від коронавірусу вилікувалися 50 українців. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n136986-za-kordonom-vid-koronavirusu-vylikuvalysya-50-ukrayinciv-mzs-infografika.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що за кордоном від коронавірусу вже вилікувалися 50 українців. Одужання українців зафіксовано у 16 країнах світу.

Найбільше українців одужали від коронавірусу в Греції — 22 особи, повідомляє прес-служба МЗС у Facebook.

У Польщі вилікувалися від COVID-19 шестеро наших громадян, у Домініканській Республіці та Японії — по чотири особи, в Італії та Нігерії — по дві особи. У Бельгії, Великій Британії, Єгипті, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії — по одному українцю вилікувалося від коронавірусу.

Семеро наших громадян стали жертвами COVID-19 за кордоном.

На сьогоднішній день за кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця. Найбільше українців перебуває на лікуванні в Італії — 121 особа.

Як раніше писав «Ракурс», на сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції. Кількість смертей від коронавірусу зросла до 141 особи. Повністю одужали від хвороби 347 пацієнтів.