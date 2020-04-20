Карантин в Україні можуть продовжити: у МОЗ назвали причину

В Україні можуть продовжити карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136987-karantyn-v-ukrayini-mojut-prodovjyty-u-moz-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Карантин може бути продовжений через масові випадки ігнорування на Великдень обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Чимало українців пішли у це свято до церков, тож через 5−10 днів може статися спалах коронавірусу. Про це заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила в ефірі «ТСН.Тиждень».

Те, що Україна запровадила карантин дуже швидко і достатньо жорсткі заходи карантину, дає змогу зробити зростання захворюваності не піковим, а таким достатньо пологим, — зазначила Микичак.

За її словами, завдяки вжитим заходам наразі медична система України не перевантажена, є резерв місць ліжок у стаціонарах та відділеннях інтенсивної терапії, задіяно не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень.

І кожен з нас має розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не видумка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров’я, ми зможемо зберегти медиків і найголовніше — врятувати життя тисяч наших громадян, — наголосила заступник міністра.





Термін запровадженого в Україні карантину завершується 24 квітня, проте низка представників влади раніше заявляли, що його, ймовірно, продовжать.

Нагадаємо, у МВС вчора повідомили, що у ніч на Великдень у святкових богослужіннях в Україні взяли участь майже 130 тис. осіб. Богослужіння проводилися у 13 тис. 658 храмах, поліція зафіксувала 19 порушень щодо кількості вірян у них.