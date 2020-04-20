Карантин в Украине могут продлить: в Минздраве назвали причину

В Украине могут продлить карантин, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Карантин может быть продлен из-за массовых случаев игнорирования на Пасху ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Многие украинцы пошли в этот праздник в церкви, поэтому спустя 5−10 дней может произойти вспышка коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила в эфире «ТСН.Тиждень».

То, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина, позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим, — отметила Микичак.

По ее словам, благодаря принятым мерам в настоящее время медицинская система Украины не перегружена, есть резерв мест коек в стационарах и отделениях интенсивной терапии, задействованы не более 8% аппаратов искусственной вентиляции легких.

И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное — спасти жизни тысяч наших граждан, — подчеркнула замминистра.



Срок введенного в Украине карантина завершается 24 апреля, однако ряд представителей власти ранее заявляли, что его, вероятно, продлят.

Напомним, в МВД вчера сообщили, что в ночь на Пасху в праздничных богослужениях в Украине приняли участие почти 130 тыс. человек. Богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах, полиция зафиксировала 19 нарушений относительно количества верующих в них.