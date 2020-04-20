В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, в Украине официально подтвердили уже в 5 тыс. 710 случаях, среди которых 374 ребенка и 1 тыс. 74 медработника.

За сутки зафиксирован 261 новый случай коронавируса, из них 16 детей и 43 медработника. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы 78 человек. Зафиксированы еще 10 летальных случаев. Таким образом, в Украине умер уже 151 инфицированный коронавирусом человек.

Но хорошая новость — 12 пациентов, в том числе три ребенка и четыре медицинские работники, выздоровели, — отметил министр.

Всего за время эпидемии в Украине выздоровели 359 человек.

Степанов отметил, что за прошедшие сутки семь областей (Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая) не подали никакой информации о тестированиях на коронавирус.

Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины этой ситуации, — подчеркнул Степанов.



Напомним, в мире уже зафиксированы более 2,4 млн случаев коронавируса.