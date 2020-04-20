Поліція блокує шосе в Новій Шотландії під час пошуку Вортмана, фото: The Canadian Press

https://racurs.ua/ua/n136989-u-kanadi-stalasya-naykryvavisha-v-istoriyi-krayiny-strilyanyna-foto.html

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У Канаді в провінції Нова Шотландія внаслідок стрілянини загинули 16 людей.

Це найкривавіший подібний інцидент в історії країни, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Королівську канадську кінну поліцію.

Серед загиблих — співробітник поліції, ще один поліцейський потрапив до лікарні, його поранення не є небезпечними для життя.

Стрілянину влаштував 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман. Він спочатку проник до будинку в селищі Портапік, розташованому за 100 км від столиці провінції міста Галіфакса, де розстріляв кількох людей.

Згодом зловмисник продовжив стрілянину в інших місцях, пересуваючись за допомогою схожого на поліцейський автомобіля. Сам Вортман був у поліцейській формі. Яку саме зброю він використовував, не повідомляється.

Також в цьому регіоні було підпалено кілька будинків.

Зрештою Вортмана вдалося заблокувати за 30 км від Галіфакса, під час затримання він загинув.

На думку поліції, жертви у будинку, до якого спочатку проник Вортман, були невипадковими. По наступних жертвах він відкривав вогонь навмання.

Маршрут пересування масового убивці ще точно не встановлено, тому кількість жертв може виявитися більшою.

До цього найкривавішим подібним злочином у Канаді було вбивство 14 жінок у Політехнічному коледжі Монреаля у 1989 році.

Нагадаємо, восени 2018 року в політехнічному коледжі в окупованій Керчі сталося масове вбивство. Тоді загинули понад 20 людей.