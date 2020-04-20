В Италии продолжается борьба с коронавирусом, фото: Health.mil

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Министр здравоохранения рассказал, когда вернется группа врачей, отправленная на две недели в Италию для обмена опытом по борьбе с коронавирусом.

Срок их командировки заканчивался 18 апреля, однако Италия обратилась к Украине о продлении его еще на неделю — до 25 апреля. Об этом Степанов заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.

После согласования этого с нашими специалистами, которые там находятся, на получение согласия от них, мы продолжили им соответствующее командировки. Поэтому возвращаются они 25 апреля, — отметил министр.

В Италии в настоящее время зафиксировано наибольшее количество смертей инфицированных коронавирусом людей в Европе — более 23,6 тыс. Всего в этой стране обнаружены уже почти 179 тыс. случаев инфицирования.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля подписал указ о направлении украинских медиков в Италию.

Напомним, в Европе уже умерли более 100 тыс. инфицированных коронавирусом людей.