Президент України Володимир Зеленський готовий піти на компроміс заради завершення війни.

Сьогодні, 18 серпня, глава держави відвідає Білий дім. На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський намагатиметься дійти до «продуктивного процесу мирного врегулювання без примусу України здійснювати неможливі кроки, як-от виведення військ» із Донецької та Луганської областей. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на чиновника, який наближений до Зеленського.

Зазначається, що заради цього український президент готовий піти на «прийнятний компроміс» за поточною лінією фронту, який могли б прийняти українці.

Водночас, як пише FT, дехто побоюється, що жорстка позиція Зеленського може викликати гнів Трампа. Таким чином українська армія може втратити військову та розвідувальну підтримку США.

Нагадаємо, під час саміту на Алясці президент рф володимир путін висунув низку вимог для завершення війни проти України. Диктатор вимагає виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов’язання зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях.

Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг з путіним принципової домовленості, за якою має відбутися «обмін територіями» між Україною і рф.

А напередодні американський лідер наголосив, що Україні не варто очікувати на повернення до її складу окупованого Криму. Також не буде вступу до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Financial Times