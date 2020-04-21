Медики нуждаются в защитных костюмах, фото: Naked Science

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Защитные костюмы, необходимые медикам, которые борются с коронавирусом, Министерство здравоохранения закупает на 40% дороже, чем могло бы.

Об этом говорится в статье народного депутата из фракции «Голос» Александры Устиновой, опубликованной на сайте «Украинской правды».

В ближайшее время в Украину поступят 4,7 тыс. костюмов, которые закупили по цене 12 долл. США за штуку. Однако Украине таких костюмов нужно почти миллион, отмечает Устинова.

Поэтому министерство, уже при новом его руководителе Максиме Степанове, взялось тоже покупать костюмы, — отметила депутат. — Но не через международные организации, которые обычно дают низкие цены на такую ​​продукцию, а сами.

По ее словам, Минздрав рассчитывал, что стоимость одного костюма составит около 400 грн, однако госпредприятию «Медицинские закупки», которое должно закупить эти костюмы, удалось договориться с украинским производителем о поставках костюмов на 40% дешевле — по 245 грн за штуку, в связи с крупной партией товара.

Таким образом, экономия составила бы 13,7 млн грн, за эту сумму можно было бы закупить еще 50 тыс. костюмов. Однако министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать соответствующие документы, отмечает Устинова.

Минздрав переобъявил тендер, уже силами своего родного тендерного комитета, и не поверите, меньше чем за сутки нашел победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей, а именно по 488 грн за одноразовый костюм. Тендеры же сейчас не надо проводить — пандемия, покупай сколько хочешь, по чему захочешь и у кого захочешь, — отмечает народный депутат.

Таким образом, вместо 22 млн грн за эти костюмы государство заплатит 34,8 млн грн. Кроме того, уменьшено их количество — с 90 тыс. до 71 тыс.

По ее словам, результаты дешевого тендера были отменены, поскольку Минздрав «передумал за ночь» и добавил еще одно требование по сертификации таких костюмов.

Но даже если принять во внимание необходимость сертификации EN 14126:2003, IDТ и ДСТУ EN 14126:2008, то, во-первых, Минздрав должен был выставить требование соблюдения этого стандарта с самого начала, причем стоило проинформировать об этом всех государственных заказчиков, включая собственно закупочное предприятие. Однако в Минздраве этого не сделали, — отмечает депутат.



Кроме того, отмечает Устинова, это заоблачная цена даже при обновленных требованиях к костюмам, поскольку у международных организаций цена за соответствующие костюмы составляет около 300 грн за штуку.

Напомним, в Одесской области на карантин закрыли больницу, где заразились медики.