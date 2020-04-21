Поліція закрила Донеччину, розшукуючи учасників скандального богослужіння у Святогірській лаврі, скріншот трансляції

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Скандал і порушення карантину у Святогірській лаврі на Донеччині стали причиною закриття в’їздів і виїздів з області.

Про таке кардинальне рішення 21 квітня повідомляє сайт президента України за підсумками наради, яку сьогодні провів із керівниками регіонів очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що триває розслідування інциденту у Свято-Успенській Святогірській лаврі. Там під час великодніх богослужінь відбулося порушення карантинних заходів.

Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала, — розповів Кириленко і додав, що згідно з наказом командувача ООС, в’їзди і виїзди з області закриті.

Силовики встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння. Влада хоче не допустити їхнього виїзду з регіону і відправити вірян на обсервацію.

Кириленко також розповів, що звільнені минулого тижня бранці так званих ДНР-ЛНР пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу. Усі тести негативні, звільнені з полону перебувають на обсервації під охороною. Згодом вони ще раз пройдуть ПЛР-тести.

Нагадаємо, що у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ Московського патріархату) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мали засобів захисту від коронавірусу та ігнорували правила соціальної дистанції. Священики також не виконували правил карантину й вели богослужіння як зазвичай.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці минулого тижня ЗМІ писали про інфікування коронавірусом очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита УПЦ МП Антонія.