Скандал в Святогорской лавре: полиция закрыла область, разыскивая участников Пасхального богослужения, скриншот видео

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Ракурс

Скандал и нарушение карантина в Святогорской лавре (Донецкая область) стали причиной закрытия въездов и выездов из области.

О таком кардинальном решении 21 апреля сообщил сайт президента Украины по итогам совещания, которое сегодня провел с руководителями регионов руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что продолжается расследование инцидента в Свято-Успенской Святогорской лавре. Там во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мероприятий.

Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала, — рассказал Кириленко и добавил, что согласно приказу командующего ООС, въезды и выезды из области закрыты.

Силовики устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения. Власти хотят не допустить их выезда из региона и отправить верующих на обсервацию.

Кириленко также рассказал, что освобожденные на прошлой неделе пленники так называемых ДНР-ЛНР прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса. Все тесты отрицательные, освобожденные из плена находятся на обсервации под охраной. Впоследствии они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Напомним, что в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ Московского патриархата) на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и игнорировали правила социальной дистанции. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

«Ракурс» сообщал, что в конце прошлой недели СМИ писали об инфицировании коронавирусом главы УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония.