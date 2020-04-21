Корея выделила Украине 700 тыс. долл. на борьбу с COVID-19. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 6 тыс. человек, но пик эпидемии ожидается только в начале мая. В связи с этим правительство Кореи решило выделить Украине финансовую помощь в размере 700 тыс. долл., но при некотором условии.

Так, 300 тыс. долл. из этой суммы будут потрачены на корейские тесты на коронавирус. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

Вторую часть — 400 тыс. долл. — Корея передаст в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине Организации Объединенных Наций. Отмечается, что это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь.

По информации министерства, решению предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с послом Южной Кореи в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

Кулеба также поблагодарил иностранных партнеров, отметив, что «эти деньги значительно усилят обороноспособность Украины в борьбе с коронавирусом». Когда именно Корея передаст деньги, не уточняется.

Ранее сообщалось, что защитные костюмы, необходимые медикам, которые борются с коронавирусом, Министерство здравоохранения закупает на 40% дороже, чем могло бы.