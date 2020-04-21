На Миколаївщині перший летальний випадок від коронавірусу

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 6 тис. осіб, з них 161 випадок летальний. Перша смерть від коронавірусу сьогодні зареєстрована у Миколаївській області, в якій тривалий час не фіксували жодного випадку захворювання.

Померла 81-річна жінка, жителька с. Воронівка, Вознесенського району. Про це повідомляє Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з посиланням на місцевий лабораторний центр МОЗ.

Жінка заразилася 1 квітня, а 9-го її госпіталізували до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб з підозрою на коронавірус. Їй зробили ПЛР-тест на COVID-19, 11 квітня діагноз був підтверджений. Через 10 днів, 21 квітня, жінка померла.

В обласному штабі не повідомили, чи були у померлої супутні захворювання та чи була вона підключена до апарату ШВЛ. Загалом в області зафіксовано 83 випадки інфікування. За добу ця кількість зросла на 42, половина з яких — у Доманівському районі.

33 особи з 83 підтверджених випадків — це жителі Вознесенська та Вознесенського району, 28 — Доманівського району, дев’ятеро — Миколаєва, шестеро — Первомайська, четверо — Арбузинського району. Також хворобу зафіксували в Южноукраїнську, Казанківському та Врадіївському районах. Загалом з початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано 286 осіб з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, коронавірус в Україні виявили вже у 6 тис. 125 тис. осіб. Впродовж доби захворіли 64 медики, а також 25 дітей. Всього за добу зафіксовано 415 нових випадків.