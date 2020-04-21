Фільм “Дау. Дегенерація” опинився в епіцентрі скандалу через сцени насилля з немовлятами-сиротами

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Ракурс

Фільм «Дау. Дегенерація» російського режисера Іллі Хржановського, зйомки якого відбувалися у Харкові, сколихнув українців сценами насильства над немовлятами із сиротинців.

Російський проект «Дау» створювався впродовж 14 років. Торік мінкультури Росії частково відмовило «Дау» у прокаті через пропаганду порнографії. Водночас в Україні Хржановському вдалося залучити до зйомок дітей. Після того, як на цю ситуацію звернула увагу експерт з дитячої нейропсихології Олена Самойленко, до справи підключився й дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

В мережі з’явилася інформація і кадри стосовно використання дітей у зйомках фільму «ДАУ. Дегенерація». Додам зображення для розуміння того, в яких жахливих кадрах взяли участь діти. За отриманою попередньо інформацією, у зйомках використали дітей з будинку дитини. У кадрах — немовлята. Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження. Вірогідність цих фактів, а також те, хто дозволив використання дітей має розслідувати поліція, до якої я вже звернувся з відповідним запитом, — написав Кулеба у Фейсбук.

Водночас Олена Самойленко занепокоїлась через використання малюків у сценах із насильством. Вона нагадала, що у деяких країнах просто заборонено знімати новонароджених до певного віку, також дитину повинен супроводжувати окремий соціальний робітник.

Сцена з немовлятами здалась мені насильницькою. По-перше, тому що діти не могли відмовитися від зйомок, не могли сказати, що їм не подобається оточення. Вони плакали, а дорослі їх не заспокоювали. Це неадекватно, це могло спровокувати депресію, фрустрацію і страх смерті в дитини, — зауважила Самойленко.

Вона додала, що одна зі співробітниць проекту зізналися, що до зйомок залучалися діти-сироти, яких на майданчику супроводжувати соцпрацівники (ймовірно, робітники дитбудинку).

На думку знімальної команди, діти не постраждали. Навпаки, їм зробили ЕЕГ за призначенням лікаря. ЕЕГ- це діагностична процедура з виявлення епілептичних станів… Гіпотетично, у них могли підозрювати епілепсію. Для таких дітей стимуляція світлом, стрес, істерика, підвищений пульс і частота дихання можуть стати провокуючим фактором і викликати напад. Вийшло так, що в Україні громадяни іншої країни можуть прийти в дитбудинок і набрати немовлят на зйомку кіно… Каст проекту ДАУ використав дітей-сиріт… щоб зняти в фільмі, де їх роздягають, підключають до голів фіксуючі електроди, піддають емоційному і психологічному насильству. Деякі люди задіяні в проекті розповідають (анонімно, на жаль), що хлопчик, який грав сина головних героїв, теж з дитячого будинку. Нібито, дитину взяли, він пожив на проекті «в сім’ї», а потім його повернули в дитбудинок, — описує ситуацію Самойленко.

Експерт наголосила, що це поганий прецедент з використанням дитячої праці і незахищеним статусом сиріт.

Нам потрібно нове законодавство щодо зйомок дітей. Там мають бути визначені вікові аспекти: з якого віку можна знімати дітей, щоб не завдати їм шкоди. До будь-яких зйомок, де присутні діти, мають бути залучені служби зі справ дитини. Або правозахисники, дитячі психологи, які гарантовано будуть на боці дитини, — резюмувала Самойленко.

Окрім цього, проект російського режисера Хржановського «Дау» реалізовано, зокрема, й за гроші українських платників податків. Сам Ілья Хржановський — з 4 грудня є художнім керівником Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», заснованого в 2016 році коштом російських олігархів Германа Хана і Михайла Фрідмана.

На виробництво «Дау» спочатку виділялися кошти мінкультури РФ, однак через зрив термінів кіновиробництва у 2015 році їх довелося повернути. Натомість «Держкiно» — Міністерство кіно України — незважаючи на зрив термінів, не вимагало повернення своїх інвестицій, зроблених ще в період зйомок в Харкові. Таким чином, під час агресії РФ Україна підтримала російський кінопроект. Участь у зйомках в Харкові брали Михайло Бродський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Дмитро Гордон.