Мэр Ивано-Франковска поручил полиции «запаковать и вывезти» ромов на Закарпатье (ВИДЕО)

Руслан Марцинкив, фото: «Репортер»

https://racurs.ua/n137106-mer-ivano-frankovska-poruchil-policii-zapakovat-i-vyvezti-romov-na-zakarpate-video.html

Ракурс

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.

На еженедельном оперативном совещании он сообщил, что ранее уже давал такое поручение, однако правоохранители «не полностью справились с этой задачей». Поэтому Марцинкив настоял, чтобы они завершили начатое. Соответствующее видео опубликовало «Суспильне.Карпаты».

Цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола. Мы же уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь? — спросил Марцинкив.

В ответ начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло сообщил ему, что 12 человек отказались ехать.

Что значит «отказались»? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему, — отреагировал Марцинкив. — Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?.

Местные чиновники заверили Марцинкива, что полицейские вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатским коллегам.

Вторую ходку надо сделать, — резюмировал Марцинкив.

Реагируя на этот инцидент, Коалиция ромских неправительственных организаций Украины, которые защищают права ромского меньшинства в Украине, обратилась в органы государственной власти с призывом дать оценку действиям Марцинкива и провести немедленные действия по предупреждению антиромских настроений и событий, сообщает издание «Громадське».

Также на слова Марцинкива отреагировали в посольстве США в Украине. Там заявили, что «глубоко обеспокоены» этой ситуацией и призвали украинских чиновников «выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека».

Соответствующее заявление опубликовано в Твиттере посольства.

Напомним, на местных выборах в 2015 году Марцинкив получил 56,47% голосов избирателей.