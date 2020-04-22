Биолаборатории США в Украине: американцы ответили на вброс партии Медведчука, фото — ТАСС

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Биолаборатории США в Украине работают в соответствии с межгосударственными соглашениями и программой борьбы с биологической угрозой. Главная цель сотрудничества — хранение возбудителей болезней и угрожающих токсинов, проведение мирных исследований и разработка вакцин.

Посольство США утверждает, что версия об «угрозе, которая циркулирует в некоторых кругах Украины» является следствием российской дезинформации относительно американо-украинского партнерства.

Распространителям дезинформации о биолабораториях США посоветовали подробнее почитать описание «Программы по снижению биологической угрозы». В ее рамках Штаты начали строить для Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей биологические лаборатории в Украине. И не 15, а всего две — в Киеве и Одессе.

Посольство США в Киеве ответило на заявления лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Рената Кузьмина. Ранее ОПЗЖ потребовала от властей Украины проверить «деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний». У Медведчука заявили, что «международный научно-технический центр в Украине занимается проектами по созданию оружия массового поражения».

Мы также работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности, — говорится в ответе американцев.

Дипломаты отмечают, что совместный Международный научно-технический центр, о котором заявлял Медведчук, действует в соответствии с международным соглашением 1993 года. Соучредителями биологического центра является Азербайджан, ЕС, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан.