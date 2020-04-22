Біолабораторії США в Україні: американці відповіли на вкид партії Медведчука, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n137105-biolaboratoriyi-ssha-v-ukrayini-amerykanci-vidpovily-na-vkyd-partiyi-medvedchuka.html

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Біолабораторії США в Україні працюють відповідно до міждержавних угод і програми боротьби з біологічною загрозою. Головна мета співпраці — зберігання збудників хвороб та загрозливих токсинів, проведення мирних досліджень та розробка вакцин.

Посольство США стверджує, що версія про «загрозу, яка циркулює в деяких колах України» є наслідком російської дезінформації щодо справжнього американо-українського партнерства.

Поширювачам дезінформації про біолабораторії США порадили детальніше почитати опис «Програми щодо зниження біологічної загрози». У її рамках Штати почали будувати для Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів біологічні лабораторії в Україні. І не 15, а всього дві — у Києві та Одесі.

Так Посольство США в Києві відповіло на заяви лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та Рената Кузьміна. Раніше ОПЗЖ зажадала від влади України перевірити «діяльність 15 американських військових біологічних лабораторій, після появи яких на території України були відзначені спалахи небезпечних захворювань». В Медведчука заявили, що «міжнародний науково-технічний центр в Україні займається проектами по створенню зброї масового ураження».

Ми також працюємо з нашими українськими партнерами, щоб розвинути здатність України виявляти спалахи, спричинені небезпечними патогенами, перш ніж вони становитимуть загрозу безпеці чи стабільності, — йдеться у відповіді американців.

Дипломати відзначають, що спільний Міжнародний науково-технічний центр, про який заявляв Медведчук, діє відповідно до міжнародної угоди 1993 року. Співзасновниками біологічного центру є Азербайджан, ЄС, Грузія, Молдова, Україна, США і Узбекистан.