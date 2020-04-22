Карантин в Україні продовжено до 11 травня: на які послаблення пішов уряд

https://racurs.ua/ua/n137104-karantyn-v-ukrayini-prodovjeno-na-yaki-poslablennya-pishov-uryad.html

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Карантин в Україні продовжено до 11 травня сьогоднішнім рішенням Кабміну. Водночас до постанови уряду, що регламентує карантинні заходи, додано низку послаблень. Про це 22 квітня після засідання Кабміну повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, відтепер дозволено:

перевозити у міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові;

залучати до роботи окремі категорії працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину;

перебувати на самоізоляції замість обов’язкової обсервації особам, котрі приїжджають з-за кордону (за умови встановлення додатку «Дія»).

Степанов додав, що в Україні нині спостерігається проблема із запасами крові. Саме тому й було дозволено перевозити у транспорті донорів крові.

Це продиктовано тим, що у нас різко впали запаси крові, — зазначив глава МОЗ.

Окрім цього, також було внесено зміни щодо порядку самоізоляції — з одного боку уряд пом’якшив умови щодо обов’язкової обсервації для осіб, котрі приїжджають з-за кордону.

Цю норму було змінено на самоізоляцію за умови встановлення додатку Міністерства цифрової трансформації «Дія». У такий спосіб ми будемо впевнені, що людина, яка має ризик щодо інфікування коронавірусом, дотримуватиметься правил самоізоляції, — розповів Степанов.

Крім того, відповідаючи на запитання ЗМІ, міністр охорони здоров’я зазначив, що про колективний імунітет може йти мова, коли такий імунітет матиме 90% населення країни.

Зрозуміло, у нас такої цифри немає. Імунітет виробляється після того, як людина перехворіє і у неї з’являється відповідний титр антитіл. В Україні цього зараз не існує… Якщо подивитися на дослідження західних науковців, то у 30% людей, котрі перехворіли COVID-19 титр антитіл дуже низький, він не може гарантувати імунітету, тому людина може захворіти повторно, — резюмував глава МОЗ.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 11 травня. Відповідне рішення на засіданні 22 квітня ухвалив Кабінет міністрів.

Карантин в Україні діє з 12 березня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні, а карантин подовжив до 24 квітня. Тоді через загрозу COVID-19 закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинилася робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинилося міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 6 квітня в Україні карантин став ще жорсткішим, людям заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.