Карантин в Украине продлили до 11 мая: на какие послабления пошел Кабмин

https://racurs.ua/n137104-karantin-v-ukraine-prodlili-na-kakie-poslableniya-poshel-kabmin.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили до 11 мая сегодняшним решением Кабмина. В то же время в постановление правительства, регламентирующее карантинные мероприятия, включили ряд послаблений. Об этом 22 апреля после заседания Кабмина сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, отныне разрешено:

перевозить в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови;

привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина;

находиться на самоизоляции вместо обязательной обсервации лицам, которые прибыли в Украину из других стран (при выполнении условия — запуска приложения «Дія»).

Степанов добавил, что в Украине сейчас наблюдается проблема с запасами крови. Именно поэтому и было разрешено перевозить в транспорте доноров.

Это продиктовано тем, что у нас резко упали запасы крови, — констатировал глава Минздрава.

Также были внесены изменения в порядок самоизоляции — правительство смягчило условия обязательной обсервации для лиц, возвращающихся в Украину из других стран.

Эта норма была изменена на самоизоляцию при установке приложения Министерства цифровой трансформации «Дія». Таким образом мы будем уверены, что человек, который может быть инфицирован коронавирусом, придерживаться правил самоизоляции, — рассказал Степанов.

Кроме того, отвечая на вопрос СМИ о коллективном иммунитете, министр здравоохранения отметил, что это предусматривает наличие иммунитета у 90% населения страны.

Разумеется, у нас такой цифры нет. Иммунитет вырабатывается после того, как человек переболеет и у него появляется соответствующий титр антител. В Украине сейчас этого не существует… Если посмотреть на исследования западных ученых, то у 30% людей, которые переболели COVID-19, титр антител очень низкий, что не гарантирует иммунитета, поэтому человек может заболеть повторно, — резюмировал глава Минздрава.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. Соответствующее решение на заседании 22 апреля принял Кабинет министров.

Карантин в Украине действует с 12 марта. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине, а карантин продлил до 24 апреля. Тогда из-за угрозы COVID-19 закрыли заведения торговли, за исключением продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановилась работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекратилось междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 6 апреля в Украине карантин стал еще жестче, людям запретили ходить по улицам более чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов.