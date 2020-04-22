Карантин в Украине продлен до 11 мая - решение Кабмина

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Карантин в Украине продлили до 11 мая. Соответствующее решение на заседании 22 апреля принял Кабинет министров. Продление карантина вызвано тем, что Украина еще не преодолела пик заболеваемости.

Мы еще не прошли пик заболеваемости, который, согласно прогнозам, мы ожидаем между 3 и 8 мая… У нас есть четкий план выхода из карантина… Сегодня продолжим карантин до 11 мая, — заявил в начале заседания глава правительства Денис Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что четкий план правительства по выходу из карантина включает пять этапов. Дату завершения карантина премьер предложил называть «День К».

Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. По нашим расчетам, «День К» должен наступить 12 мая, — уточнил Шмыгаль.

Помимо этого, правительство работает над постепенным увеличением количества тестов, улучшением обеспечения больниц и медиков, введением системы Е-контроля самоизоляцией как альтернативной обсервации.

Также правительство направило средства Фонда борьбы с коронавирусом на:

осуществление мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19 и закупку необходимых товаров, работ и услуг;

доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления соответствующих мероприятий;

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста;

предоставление единовременного пособия членам семей медработников, погибших от COVID-19;

предоставление трансферта Пенсионному фонду;

оказание помощи Фонду социального страхования;

пополнение резервного фонда госбюджета;

восстановление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.

Напомним, карантин в Украине с 12 марта ввели в учебных заведениях, также с 17 марта начали действовать и другие ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса. Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину для иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

25 марта по всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации. Карантин продлили до 24 апреля. Тогда из-за угрозы COVID-19 закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановилась работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекратилось междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

2 апреля правительство приняло постановление об усилении карантинных ограничений. Таким образом, с 6 апреля в Украине действует жесткий карантин, людям запретили ходить по улицам более чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов.