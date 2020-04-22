Лесные пожары в Украине. Фото: 112.ua

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В Чернобыльской зоне по состоянию на 22 апреля не наблюдается очагов открытого огня.

При этом пожарные не могут полностью потушить пожар из-за сильной захламленности лесной местности. Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 22 апреля, который транслировался в YouTube.

По его словам, в Зоне отчуждения очаги пожаров были вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора. Сейчас основные усилия сосредоточены в наиболее сложной ячейке — Рудьки-Буряковка. Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины, которая пробила за сутки 125 км дорог в этой местности.

Таким образом мы добираемся до кромки огня, заливаем ее и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в Зоне отчуждения и в Киеве находятся в пределах фоновых значений, — отметил Демчук.

К ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне привлекли 1 тыс. 200 человек и около 300 единиц техники.

По информации директора украинского Гидрометцентра Николая Кульбиды, метод высокоточной авторадиографии показал, что в аэрозолях приземного слоя атмосферы не обнаружили стронция-90, трансурановых элементов. Отмечалось, что во время пылевой бури на следующей неделе концентрация радиоактивности была в тысячу раз ниже допустимых норм радиационной безопасности.

Напомним, по состоянию на сегодня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают мероприятия по ликвидации очагов тления остатков пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области. В зоне пожаров продолжается тление остатков древесины и торфяников.