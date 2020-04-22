Лісові пожежі в Україні. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n137102-ryatuvalnyky-ne-mojut-distatysya-oseredku-pojej-u-chornobylskiy-zoni-cherez-zaharaschenist-lisiv.html

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У Чорнобильській зоні станом на 22 квітня не спостерігається осередків відкритого вогню.

При цьому вогнеборці не можуть повністю загасити пожежу через сильну захаращеність лісової місцевості. Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на онлайн-брифінгу 22 квітня, який транслювався в YouTube.

За його словами, у Зоні відчуження осередки пожеж були поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора. Наразі основні зусилля зосереджені у найбільш складному осередку — Рудьки-Буряківка. Інтенсивно використовується інженерна техніка ДСНС та Збройних сил України, яка пробила за добу 125 км доріг у цій місцевості.

У такий спосіб ми дістаємося до кромки вогню, заливаємо її і тільки таким чином стримуємо виникнення пожеж. Радіаційний фон у Зоні відчуження та у Києві перебувають у межах фонових значень, — зазначив Демчук.

До ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні залучили 1 тис. 200 осіб та близько 300 одиниць техніки.

За інформацією директора українського Гідрометцентру Миколи Кульбіди, метод високоточної авторадіографії показав, що у аерозолях приземного шару атмосфери не виявили стронцію-90, трансуранових елементів. Наголошувалося, що під час пилової бурі наступного тижня концентрація радіоактивності була в тисячу разів нижча допустимих норм радіаційної безпеки.

Нагадаємо, станом на сьогодні співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують заходи з ліквідації осередків тління залишків пожеж у Чорнобильській зоні та Житомирській області. У зоні пожеж продовжується тління залишків деревини та торф’яників.