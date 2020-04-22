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Ракурс
Кабмін схвалив законопроект про медіацію, фото: «Рэгіянальная газета»

Уряд схвалив законопроект «Про медіацію», покликаний розвантажити судову систему

22 кві 2020, 15:18
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Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання схвалив законопроект «Про медіацію», покликаний розвантажити судову систему.

Цей законопроект у разі його підтримання Верховною Радою надає можливість обирати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктів (спорів) при збереженні можливості звертатись до суду для їх вирішення, повідомляє прес-служба Каміну.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що в Україні ця процедура досі залишається неврегульованою, хоча практика її використання поступово збільшується.

Підготовка відповідного проекту закону продиктована також необхідністю ратифікації та імплементації Сінгапурської конвенції про медіацію, — додав міністр.

Законопроект передбачає, що процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення.

До медіатора фізичні та юридичні особи зможуть звертатися для медіації як до звернення до суду, так і під час судового провадження чи виконання рішення суду.



Медіація здійснюватиметься за взаємною згодою сторін. Набути статус медіатора зможе будь-яка особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні вирішив запровадити державне регулювання цін на низку товарів.

Джерело: Ракурс


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