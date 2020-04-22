Засідання ВРУ. Фото: t1.ua

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Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться найближчої п’ятниці, 24 квітня.

Того для може відбутися не одне, а два позачергових пленарних засідання. Президент України Володимир Зеленський ініціював одне із них. Народний депутат від фракції «Слуга народу» Антон Поляков на власному Telegram-каналі оприлюднив перелік питань, що будуть розглядатися на позачерговому засіданні ВРУ.

Зазначається, що на засіданні передбачено розгляд проекту постанови № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3 «Про скасування рішення ВРУ від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону України «Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури». Також запланований розгляд проекту постанови № 2653-П «Про скасування результатів голосування ВРУ від 16 квітня 2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту закону про внесення змін до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Парламенті повинні розглянути законопроект № 2769 «Про внесення змін до ст. 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)» та № 2372 «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії».

Також у порядку денному:

розгляд законопроекту № 2809 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів»;

розгляд законопроекту № 2656 «Про внесення змін до закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо підстав звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення»;

розгляд законопроекту № 3205 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» і альтернативний до нього.

Крім того, планується у повторному першому читанні розглянути законопроект № 1182−1-д «Про внутрішній водний транспорт».

Народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук заявила, що питання про призначення Саакашвілі віце-прем'єром з питань реформ в Україні можуть додати до порядку денного позачергового засідання з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, колишньому президенту Грузії та екс-голові Одеської обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі запропонували посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.