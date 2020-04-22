Допомога безробітним і малозахищеним: кому з українців і скільки виплатить Кабмін. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/ua/n137100-dopomoga-bezrobitnym-i-malozahyschenym-komu-z-ukrayinciv-i-skilky-vyplatyt-kabmin.html

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Допомога по безробіттю в Україні під час карантину, який сьогодні було пролонговано до 11 травня, становитиме 2/3 від окладу, але не перевищуватиме мінімальної зарплатні. Таке рішення ухвалив уряд.

Виплати безробітним надаватимуться на термін припинення діяльності та ще 30 днів після завершення карантину в Україні.

Центри зайнятості виплачуватимуть допомогу по безробіттю у разі вимушеного скорочення працівників, а роботодавці — в інших випадках (без урахування випадків роботи за сумісництвом).

Якщо роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ) упродовж півроку перед припиненням діяльності, то він може звернутися до держави для отриманням коштів на виплату допомоги працівникам.

При цьому роботодавець не може анулювати трудову угоду з працівником, який отримував допомогу по безробіттю під час карантину.

Крім того, через епідемію коронавірусу в Україні окремим категоріям малозахищеного населення уряд виділить по 1 тис. грн. Зокрема, одноразову грошову допомогу у квітні мають отримати:

інваліди дитинства;

особи з інвалідністю (крім отримувачів пенсії чи соцдопомоги через втрату годувальника);

одержувачі допомоги по безробіттю пенсійного віку, які не отримали права на пенсію.

Також українці зможуть отримувати субсидії, навіть якщо мають комунальну заборгованість за три місяці.