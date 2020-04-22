Помощь безработным и малообеспеченным: кому из украинцев и сколько выплатит Кабмин. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/n137100-pomosch-bezrabotnym-i-maloobespechennym-komu-iz-ukraincev-i-skolko-vyplatit-kabmin.html

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Пособие по безработице в Украине во время карантина, который сегодня был продлен до 11 мая, составит 2/3 оклада, но не будет превышать минимальной зарплаты. Такое решение приняло правительство.

Выплаты безработным будут предоставляться на срок прекращения деятельности и еще 30 дней после завершения карантина в Украине.

Центры занятости будут выплачивать пособие по безработице в случае вынужденного сокращения работников, а работодатели — при других обстоятельствах (без учета случаев работы по совместительству).

Если работодатель уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ) в течение полугода перед прекращением деятельности, то он может обратиться к государству для получением средств на выплату пособий работникам.

При этом работодатель не может аннулировать трудовой договор с работником, который получал пособие по безработице во время карантина.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса в Украине отдельным категориям малообеспеченных граждан правительство выделит по 1 тыс. грн. В частности, единоразовую денежную помощь в апреле должны получить:

инвалиды детства;

люди с инвалидностью (кроме получателей пенсии или соцпомощи в связи с потерей кормильца);

получатели пособия по безработице пенсионного возраста, которые не получили права на пенсию.

Также украинцы смогут получать субсидии, даже если имеют коммунальную задолженность за три месяца.