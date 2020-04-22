Коронавирус в Украине попробуют преодолеть отечественными лекарствами, стартовали испытания

https://racurs.ua/n137098-v-ukraine-startuut-klinicheskie-ispytaniya-otechestvennyh-lekarstv-ot-koronavirusa-zelenskiy.html

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Лекарство от коронавируса разработали украинские ученые вместе с отечественными производителями. Сейчас в Украине стартуют клинические исследования этого лекарственного средства от COVID-19.

Согласно предварительным выводам ученых, он может существенно снизить или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция, — говорится в сообщении Офиса президента.

Также в ОПУ добавили, что на сегодня изучается возможность комплексного использования украинского лекарственного средства как для лечения COVID-19, так и для профилактики заболевания.

Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки, — отметил президент Владимир Зеленский.

Глава государства надеется, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата.

Вместе с тем напомним, недавно президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк, доктор медицинских наук, профессор Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Светлана Рыбалко, заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации «Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Сергей Борщев провели брифинг, на котором заявили, что для профилактики коронавируса в Украине можно использовать противовирусный препарат «Протефлазид» производства «Экофарм».

Однако, согласно журналистским расследованиям, в судебном реестре есть уголовные дела о взятках врачам от «Экофарм» за назначение этого чудо-препарата. По данным СМИ, врачи обеспечили продажи этой настойки на 200 млн грн в год.