«Станет гумпомощью другой стране»: фармкомпания-производитель скандального препарата поставила ультиматум властям Украины

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Для профилактики коронавируса в Украине предлагают использовать противовирусный препарат производства украинской фармкомпании «Протефлазид». На сегодняшнем брифинге ученые-вирусологи сообщили о результатах исследований Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского, в частности об определении действующего вещества, способного замедлять размножение коронавируса. Вместе с тем, согласно журналистским расследованиям, в судебном реестре есть уголовные дела о взятках врачам от «Экофарма» за назначение этого чудо-препарата.

По словам ученых, на днях завершился этап исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы. Влияние действующих веществ изучалось в нескольких направлениях — методом компьютерного моделирования молекулярный (докинг) непосредственно с компьютерной моделью коронавируса 2019 nCoV, молекулярного, а также тестированием действия на двух культурах клеток, зараженных коронавирусами, «родственными» с 2019 nCoV.

Исследуемые вещества статистически достоверно ингибируют репродукцию коронавируса, — говорится в заключении ученых.

То есть, ученые, участвующие в брифинге, взяли на себя ответственность заявить о большой вероятности, что исследуемое действующее вещество будет способно тормозить размножение коронавирусов в организме.

Президент фармкомпании «Экофарм» Анатолий Новик заявил о готовности обеспечить «Протефлазидом» украинские госпитали бесплатно.

Его сегодня в аптеках нет… Мы можем сейчас производить свыше миллиона доз, но этого недостаточно для Украины… Нам нужно говорить с властями, поскольку необходимо закупать спирт, есть другие нюансы, — отметил представитель фармкомпании.

Также, по его словам, без лаборатории вирусологии ничего бы не удалось создать.

Мы сделали анализ нашего препарата. Перевели этот отчет на английский язык и передали в консульства. Я говорю — если наши власти не сработают оперативно, а, например, Швейцария заинтересуется «Протефлазидом», то я разверну все и передам туда… Даже как гуманитарную помощь. И пускай попробуют остановить… И это будет на совести тех, кто у нас принимает решения, — пригрозил властям глава фармкомпании.

В свою очередь, журналисты настаивают, что это просто настойка из двух трав, которую пытаются продать по очень завышенной цене. Кроме этого, нет доказательств, что эта настойка — панацея против коронавируса.

По словам экспертов, согласно инструкции производителя, биодоступность флавоноидов в «Протефлазиде» составляет 80%. И это очень странно, поскольку в западных источниках отмечают, что после употребления препаратов через ротовую полость в кровь всасывается совсем мизерный процент флавоноидов, которые сразу же метаболизируются в печени. В то же время количество флавоноидов в луке, бананах, яблоках в сотни раз больше, чем в «Протефлазиде».

Другой представитель фармкомпании отметил, что после ситуации в Новых Санжарах, они поставили свой препарат в некоторые украинские клиники.

Я общаюсь с врачами. Ни один из числа медперсонала, кто его принимал, не заболел… Любой пожар легче потушить в зародыше ведром воды, чем потом бороться, привлекая десятки автомобилей, — заявили в «Экофарм».

Отметим, что ранее журналисты BIHUS.info сообщили, что эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 стала источником для многих лохотронов, которые обещают спасти и защитить людей от болезни.

Людям «впаривают» антивирусные настойки на травах и магические антисептики. Мы разобрали самые раскрученные средства спасения, доход от которых уже превысил 200 млн грн в год. Эти «лекарства» вылечить вас не смогут, зато помогут на вас заработать, — заявили в BIHUS.info. Продажа стопки спиртовой настойки за тысячу гривен — это не конец света… Все эти исследования — наши местные исследования без серозных лабораторных исследований, публикации в серозных научных журналах. Просто одна маленькая фирма случайно наткнулась на целебное действие одной травки и начала производить всего один препарат, настаивая на спирту два сорника, — отметил Бигус.

По словам Бигуса, врачи обеспечили продажи этой настойки на 200 млн грн в год. Кроме этого, в судебном реестре находятся дела о взятках врачам от «Экофарма» за назначение чудо-препарата.

Напомним, в сегодняшнем брифинге участвовали президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк, доктор медицинских наук, профессор Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Светлана Рыбалко, заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации «Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Сергей Борщев.