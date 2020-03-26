“Стане гумдопомогою іншій країні”: фармкомпанія-виробник скандального препарату поставила ультиматум владі

https://racurs.ua/ua/n135800-stane-gumdopomogou-inshiy-krayini-farmkompaniya-vyrobnyk-skandalnogo-preparatu-postavyla.html

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Для профілактики коронавірусу в Україні пропонують використовувати противірусний препарат українського виробництва «Протефлазід». На сьогоднішньому брифінгу вчені-вірусологи повідомили про результати досліджень Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, зокрема про визначення діючої речовини, здатної уповільнювати розмноження коронавірусу. Разом з тим, згідно з журналістськими розслідуваннями, в судовому реєстрі є кримінальні справи щодо хабарів лікарям від «Екофарм» за призначення цього чудо-препарату.

За словами вчених, днями завершився етап досліджень, під час яких вивчалася здатність деяких противірусних препаратів впливати на коронавіруси. Вплив діючих речовин вивчався в декількох напрямках — методом комп’ютерного моделювання безпосередньо з комп’ютерною моделлю коронавірусу 2019 nCoV, молекулярного, а також тестуванням дії на двох культурах клітин, заражених коронавірусами, але не 2019 nCoV.

Досліджувані речовини статистично достовірно інгібують репродукцію коронавірусу, — йдеться у висновку вчених.

Тобто, вчені, які брали участь у брифінгу, взяли на себе відповідальність заявити про велику ймовірність того, що досліджувана діюча речовина, ймовірно, здатна загальмувати розмноження коронавірусів в організмі. А президент фармкомпанії «Екофарм» Анатолій Новік навіть заявив про готовність забезпечити «Протефлазідом» українські госпіталі безкоштовно.

Його сьогодні в аптеках немає… Ми можемо зараз виготовити понад мільйон доз, але цього недостатньо для України… Нам потрібно говорити з владою, оскільки необхідно закуповувати спирт, є інші нюанси, — зазначив представник фармкомпанії.

Також, за його словами, без лабораторії вірусології нічого б не вдалося створити.

Ми зробили аналіз нашого препарату. Перевели цей звіт на англійську мову і передали в консульства. Я кажу — якщо наша влада не спрацює оперативно, а, наприклад, Швейцарія зацікавиться «Протефлазідом», то я розверну все і передам туди… Навіть як гуманітарну допомогу. І нехай спробують зупинити… І це буде на совісті тих, хто у нас ухвалює рішення, — пригрозив владі глава фармкомпанії.

Водночас журналісти наполягають, що «Протефлазідом» всього-на-всього настоянка з двох трав, яку намагаються продати за надзвичайно завищеною ціною. Окрім цього, немає доказів, що ця настоянка — панацея проти коронавірусу.

За словами експертів, згідно з інструкцією виробника, біодоступність флавоноїдів у «Протефлазіду» становить 80%. І це дуже дивно, оскільки в західних джерелах зазначають, що після споживання препаратів через ротову порожнину, в кров всмоктується зовсім мізерний відсоток флавоноїдів, які відразу ж метаболізуються в печінці. У той же час кількість флавоноїдів в цибулі, бананах, яблуках в сотні разів більша, аніж у «Протефлазіді».

Інший представник фармкомпанії зазначив, що після ситуації в Нових Санжарах, вони поставили свій препарат до деяких українських клінік.

Я спілкуюся з лікарями. Жоден з числа медперсоналу, хто його приймав, не захворів… Будь-яку пожежу легше загасити в зародку відром води, аніж потім боротися, залучаючи десятки автомобілів, — заявили в «Екофарм».

Зауважимо, що раніше журналісти BIHUS.info повідомили, що епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 стала джерелом для багатьох лохотронів, які обіцяють врятувати і захистити людей від хвороби.

Людям «впарюють» противірусні настоянки на травах і магічні антисептики. Ми розібрали найбільш розкручені засоби порятунку, дохід від яких вже перевищив 200 млн грн на рік. Ці «ліки» вилікувати вас не зможуть, зате допоможуть на вас заробити, — заявили в BIHUS.info.

Продаж стопки спиртової настоянки за тисячу гривень — це не кінець світу… Всі ці дослідження — це наші місцеві дослідження без серозних лабораторних досліджень, публікації в серозних наукових журналах. Просто одна маленька фірма випадково натрапила на цілющу дію однієї травички і почала виготовляти всього один препарат, настоюючи на спирту два бур’яни, — зазначив Бігус.

За словами Бігуса, лікарі забезпечили продажі цієї настоянки на 200 млн грн на рік. Крім цього, в судовому реєстрі перебувають справи про хабарі лікарям від «Екофарм» за призначення чудо-препарату.

Виникає логічне запитання, чи потрібна така «гуманітарна допомога» іншим країнам? І хто відповідатиме за такі способи заробітку на літніх людях під час епідемії коронавірусу?

Нагадаємо, в сьогоднішньому брифінгу брали участь президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк, доктор медичних наук, професор Вікторія Задорожна, директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України Світлана Рибалко, завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації «Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України Сергій Борщев.