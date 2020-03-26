Коронавірус: за добу в Ірпені зафіксовано дев’ять нових підозр на COVID-19

Коронавірус. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135799-koronavirus-za-dobu-v-irpeni-zafiksovano-dev-yat-novyh-pidozr-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус поширюється, незважаючи на старання української влади, і кожен день фіксуються нові випадки зараження по всій Україні. За останню добу в Ірпені зафіксовано дев’ять нових підозр на COVID-19.

Про це повідомив у Facebook перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

Маркушин уточнив, що жоден із зазначених випадків підозри не підтверджений лабораторно.

Чиновник заявив, що з початку введення карантину в місті зареєстровано 12 підозр на зараження коронавірусом. Лабораторно підтверджений тільки один випадок COVID-19.

Лабораторні аналізи ще по двом підозрами показали негативний результат.

Маркушин закликав жителів Ірпеня дотримуватися правил карантину, а у разі виникнення підозри на зараження коронавірусом негайно телефонувати до свого сімейного лікаря.

Як раніше писав «Ракурс», інфікована коронавірусом жінка з Ірпеня народила сина у Білій Церкві. Мати і новонароджена дитина почуваються добре.