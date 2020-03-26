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Ракурс
Коронавирус. Фото: РБК-Украина

Коронавирус: за сутки в Ирпене зафиксировано девять новых подозрений на COVID-19

26 мар 2020, 11:57
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Коронавирус распространяется, несмотря на старания украинских властей, и каждый день фиксируются новые случаи заражения по всей Украине. За последние сутки в Ирпене зафиксировано девять новых подозрений на COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

Маркушин уточнил, что ни один из указанных случаев подозрения не подтвержден лабораторно.

Чиновник заявил, что с начала введения карантина в городе зарегистрировано 12 подозрений на заражение коронавирусом. Лабораторно подтвержден только один случай COVID-19.

Лабораторные анализы еще по двум подозрениям показали отрицательный результат.

Маркушин призвал жителей Ирпеня соблюдать правила карантина, а в случае возникновения подозрения на заражение коронавирусом безотлагательно звонить своему семейному врачу.

Как ранее писал «Ракурс», инфицированная коронавирусом женщина из Ирпеня родила сына в Белой Церкви. Мать и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо.

Источник: Ракурс


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