Коронавірус в Україні спробують подолати вітчизняними ліками, розпочалися клінічні випробування / Фото: 5 канал

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Ліки від коронавірусу розробили українські вчені разом з вітчизняними виробниками. Нині в Україні стартують клінічні дослідження цього лікарського засобу від COVID-19.

За попередніми висновками вчених, він може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, котрі спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Також в ОПУ додали, що на сьогодні вивчається можливість комплексного використання українського лікарського засобу як для лікування COVID-19, так і для профілактики захворювання.

Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки, — зазначив президент Володимир Зеленський.

Глава держави сподівається, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату.

Водночас нагадаємо, нещодавно президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк, доктор медичних наук, професор Вікторія Задорожна, директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України Світлана Рибалко, завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації «Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України Сергій Борщев провели брифінг, на якому заявили, що для профілактики коронавірусу в Україні можна використовувати противірусний препарат «Протефлазід» виробництва «Екофарм».

Разом з тим, згідно з журналістськими розслідуваннями, в судовому реєстрі є кримінальні справи щодо хабарів лікарям від «Екофарм» за призначення цього чудо-препарату. За даними ЗМІ, лікарі забезпечили продажі цієї настоянки на 200 млн грн на рік.