Німеччина виділить Україні гроші на житло для переселенців. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n137097-ukrayina-otrymaie-vid-nimechchyny-ponad-25-mln-ievro-na-jytlo-dlya-pereselenciv-dokument.html

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Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро допомоги. Ці кошти підуть на житло переселенцям.

Український уряд вже підписав угоду з Німеччиною про отримання грантів сумою 25,5 млн євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Гранти отримає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це 22 квітня повідомляється на засіданні уряду, зазначає народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Схвалити проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 року) (проект «Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб»), — йдеться в тесті урядового розпорядження.





Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський заявляв, що переселенці із Криму отримають 500 квартир, які Україна побудує спільно з Туреччиною. Турецькі фахівці повинні були прибути в Україну, щоб обрати земельні ділянки для будівництва.