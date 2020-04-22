Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Німеччина виділить Україні гроші на житло для переселенців. Фото: 24tv.ua

Україна отримає від Німеччини понад 25 млн євро на житло для переселенців (ДОКУМЕНТ)

22 кві 2020, 14:25
999

Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро допомоги. Ці кошти підуть на житло переселенцям.

Український уряд вже підписав угоду з Німеччиною про отримання грантів сумою 25,5 млн євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Гранти отримає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це 22 квітня повідомляється на засіданні уряду, зазначає народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Схвалити проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 року) (проект «Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб»), — йдеться в тесті урядового розпорядження.



Документ: Олексій Гончаренко у Telegram

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський заявляв, що переселенці із Криму отримають 500 квартир, які Україна побудує спільно з Туреччиною. Турецькі фахівці повинні були прибути в Україну, щоб обрати земельні ділянки для будівництва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів